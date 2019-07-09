Trafik kazası: 2 ölü

Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Bolu-Ankara İl sınırında meydana gelen kazada iki kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Trafik kazası: 2 ölü

HABER:AYSUN BEYKOZ
 

Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Bolu kara yolunda seyreden Yaşar Bayraktar idaresindeki 06 FD 8601 plakalı otomobil ile Mudurnu'dan Nallıhan yönüne giden Murat Çakıcı'nın kullandığı 14 LC 087 plakalı otomobil, Karacakaya mevkiindeki kavşakta çarpıştı. Kazada, Murat Çakıcı ile yanında yolcu olarak bulunan İsmet Sarı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Çakıcı ve İsmet Sarı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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