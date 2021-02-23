Trafik kazası kameralara yansıdı

Haber: Ceylan Beykoz

Ocak ayı içerisinde Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntüsünde sürücülerin kurallara uymayarak kazalara sebebiyet verdikleri görüldü.

Kazada hafif ticari araç acil dönüşten kontrolsüz şekilde Cumhuriyet Caddesi'ne bağlanmak istediği sırada, Kent Meydanı istikametine giden otomobille çarpıştı. Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntülerde, kaza anı ve otomobilin çarpışmanın etkisiyle savrulduktan sonra yön tabelasına çarpma anları yer aldı. Öte yandan kaza yerinde bulunan taksi durağında bekleyen ve karşıdan karşıya geçen iki yayanın da kazadan saniyelerle kurtulma anları görüntülere yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 14:26