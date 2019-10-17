Trafik kurallarına uyan köpek

Haber: Birol Ertunç

Sokak hayvanları, şehirlerde insanlarla birlikte yaşarken, şehir yaşamının kurallarını da öğreniyor. Bunun en güzel örneklerini zaman zaman trafik ışıkları, zaman zaman yaya geçidini kullanan, trafik kurallarına uyan sokak hayvanlarında görüyoruz. O anlardan biri de;

geçtiğimiz Pazartesi günü ilimiz merkezi Anıtpark Kavşağında bulunan yaya geçidinde KGYS kameralarına yansıdı. Karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara araçlar tarafından yol verildiği esnada, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğine de sürücüler tarafından yol verildiği görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde köpeğin yaya geçidini kullanması ve sürücülerin duyarlılığı dikkat çekti.