Haber: Esra ÖZTÜRK

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde emniyet kemeri, motosiklet ve okul servislerine yönelik trafik uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 47 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan 5,076 TL, 2 motosiklet sürücüsüne ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 Bin TL, toplamda 13,076 TL para cezası kesildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Amiri Mehdi Çelebi, denetimlerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi : “ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri olarak trafik uygulamalarına devam edeceğiz. 4 Ekiple beraber trafik kurallarını ihlal eden araç sürücülere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bugün 47 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 motosiklet sürücüsüne ise ehliyetsiz araç kullanmamaktan cezai işlem yaptık. Halkımız trafik kurallarına uymalı ve gereken hassasiyeti göstermelidir.”