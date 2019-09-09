Trafik öyle bir uygulama yaptı ki!

Haber: C. Kutay AYKAN

Atatürk Anıtı arka kısmında bulunan dönel kavşakta trafik ekipleri yaptıkları uygulamayla büyük ses getirdi. Vatandaşların can ve mal kaybına önlemek amacıyla yapılan uygulamada, okul servisleri, işçi-memur servisleri, motosikletler denetlendi. Uygulamaya katılan dron memuru da ehliyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla görüşme yapan sürücüleri tek tek tespit ederek trafik ekiplerini bildirdi.

Ayrıca denetimde bir trafik memuru ise özel kayıt cihazıyla özellikle okul servislerindeki eksiklikler kayıt altına alındı. Denetim esnasında asker kaçağı olduğu öğrenilen bir motosiklet sürçüşü ise gözaltına alınarak, Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Geniş çaplı yapılan uygulamada, güzergah belgesi ile psikoteknik belgesi olmayan bir okul servisi aracının sürücüsüne 6 bin TL idari para cezası ile 60 gün trafikten men cezası uygulandı.

Dronla yapılan uygulamaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Emniyet kemeri takmayan sürücüler karşılarında havada süzülen dron’u görünce hemen emniyet kemerlerini taksalarda, görüntüye yakalanmaktan kaçamadılar ve aldıkları cezaya da itiraz edemediler. İlimizde ilk defa çok yönlü bir uygulama da gerçekleştirilmiş oldu.