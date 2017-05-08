Haber: Ceylan Beykoz

Karacasu’da yapılan ‘Trafik Parkı’ Bolu Belediye Binasında düzenlenen imza töreni ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verildi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın karşılıklı imzaları ile ‘Trafik Parkı’ öğrenciler ve vatandaşlara trafik eğitimi vermek için kullanılacak. Törende konuşan Cengiz “Bugün trafik eğitim pistinin devir teslim ve protokol töreni için buradayız. Trafik eğitim pistinin kazandırılmasındaki vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin özellikle küçük yaşlarda trafik bilincini kazanması açısından belki Türkiye’de ilk örnek olan bir yer. Öğrencilerimiz özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarımız sadece simülasyon üzerinden, bilgisayar üzerinden değil bundan sonra gerçek anlamda trafik eğitimi alarak trafik konusunda bilinçlenme sağlayacaklar. Bundan böyle belki bu çalışmalar sonrasında da trafik kazalarının önlenmesi noktasında da çok iyi bir çalışma olacağını ümit ediyoruz. Bu gayretinden ve bize sağlamış olduğu, öğrencilerimize sağlamış olduğu faydasından dolayı başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Alaaddin Yılmaz ise konu hakkında “Her yıl Trafik Haftası programında sayın başkan hep ifade eder. Bolu’ya trafik parkuru ihtiyacı var. Acaba belediyemiz bunu yapabilir mi diye. Geçen sene bizde başladık demiştik. Allaha binlerce şükür ki bu sene bitirdik ve Milli Eğitimin emrine sunuyoruz. Trafik kaide ve kurallarını eğer küçük yaşta öğrenemezsek ve buna uymazsak hemen hemen her yıl küçük bir şehir kadar trafik kazalarında insan kaybettiğimizi söylersek bu çok acı bir terör. Trafik terörü yüzünden hem bir sürü mal kaybımız var hem de çok ciddi anlamda can kaybımız var. İşte bunların önüne geçebilmek için eğitimli bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Şuan eğitimli bireyler yetişmesi için de eğilecek mekanların sağlıklı hazırlanması gerekiyor. Düzgün bir trafik parkı yapıp ve milletime teslim etmenin onurunu yaşıyoruz. Bolunun eksikliklerini bir bir tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah Bolu’daki trafik kazalarının azalmasına trafik bilincinin artmasına, ölü, yaralı ve mal kayıplarının azalmasına vesile olur. Allah hayırlı bereketli kılsın. Yarın Salı günü trafik parkurumuzun açılısı vardır. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çünkü şehirlerde kırda beraber yaşıyoruz. Hep beraber trafik bilincine ulaşmamız lazım. Sadece okuldaki öğrencilerimiz değil. En büyük sıkıntıda geçmişte daha çok trafik kazaların sebebi araç ve yoldu. Şuan araçlarımız çok kaliteli oldu. Yollarımızda kaliteleşiyor. Şehir merkezide kaliteleşecek. O zaman mesele insanlara kalıyor. Eğer insanların bilincini gerçekleştirebilirsek ve bu bilinç Türkiye çapında gelişirse trafik kazaları daha çok azalır. Geçtin günümüze kadar trafik kazalarında ölüm oranı yılda 30binden aşağı değil. Şuan 30binli ilimiz olduğuna göre yani 1 ili trafik kazalarında kaybediyoruz. Kaybederken de sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz” ifadelerini kullandı.