Trafik polisi 15 yılla yargılanıyor

Haber: Birol ERTUNÇ

Yaklaşık 6 ay önce Bolu’nun Gerede ilçesinde görev esnasındayken, dur ihtarına uymayan bir aracı takibi alan 25 yıllık trafik polisi Naci Çakıl, annesi Sevgi Akyıldırım ile birlikte, yavru kedisiyle birlikte yürürken 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’a çarparak ölümüne neden olmuştu. Bu olaydan sonra mesleğinden açığa alınan trafik polisi Çakıl’ın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına başlanıldı. Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan hakkında 2 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Çakıl, pişman olduğunu söyledi.

İlk kez hakim karşısına çıkan trafik polisi Naci Çakıl, “Olay günü, Atatürk Caddesi üzerinde görevliydim. Bu esnada şüpheli bir araç gördüm ve dur ihtarında bulundum. Ama, araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Bende sirenleri açarak, megafonla da uyararak durmasını istedim. Bu esnada aracın önüne geçmek istedim ama yolun sağında bir araç olduğundan hafif bir sol yaptım ve bir anda trafik ekip otosunun ön camında bir karartı gördüm, birde kadın çığlığı duydum. Ben ne yaptım diyerek kendi kendime söylendim. Kesinlikle çocuğu ve annesini fark etmedim. Her şey dur ihtarına uymayan sürücü yüzünden oldu. Çok üzgünüm” dedi.

ADALET İSTİYORUM

Olay günü 9 yaşındaki oğlu ile birlikte olduğunu ve kendisinin de kazada yaralandığını söyleyen acılı anne Sevgi Akyıldırım’da başından geçenleri şöyle anlattı; “Kazadan önce kedileri çok seven oğlum, pamuk ismini verdiği yavru kediye sahiplenmişti. Yavru kedinin annesini bir araba ezdiğinden, çok duygulanmış ve pamuk ismini verdiği kediyi sahiplenmişti. İlkokul ikinci sınıfa giden oğlum, yavru kedisini okulun bahçesinde güvenli bir yerde bırakmıştı. Bende okulda hademe olarak çalışıyordum. Ders bittiğinde yavru kedisinin yerinde olmadığını ve Suriyeli vatandaşların kediyi aldığını öğrendik. Oğlum bana; ‘Anne Suriyeliler kendilerine bakamıyor ve pamuğa nasıl bakacak’ diyerek aramaya başladık. Sonra da buldum. Eve gitmek için yola çıktık. Ana yola geldiğimizde oğlum kucağında yavru kedisi pamuğu seviyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve son sürat gelen bir araç oğluma ve bana çarptı. Oğulun havalarda süzüldüğünü gördüm. Bende hafif şekilde yaralandım. Ne bir siren sesi, ne bir fren sesi, ne de bir megafon sesi duymadım. Kendisinden şikayetçiyim. Benim oğlumun adı Ömer. İslam’da Ömer demek adalet demektir. Bende adalet istiyorum” diyerek mahkeme heyetinden sanık trafik polisinin cezalandırılmasını istedi.

250 BİN TL TEKLİF ETTİ

Gözü yaşlı anne oğlunun trafik polislerini çok sevdiğini ve trafik sınavından da 85 puan aldığını da belirten anne, mahkeme heyetine oğlunun son girdiği derste, öğretmenin verdiği ödev verdiği, “Siz bir öğrenci olarak vatanımıza karşı sorumluluklarımız nelerdir?” sorusuna verdiği; “Vatanımız için okumalıyız. Büyüklerimize saygılı olmak. Savaş olunca savaşmak” yazısını yazdığı defteri göstererek gözyaşı döktü. Talihsiz anne, oğlunun ölümüne neden olan trafik polisi Naci Çakıl’ın para teklif ettiğini de belirterek; “Kazadan sonra oğlum bir hafta yoğun bakımda kaldı ve beyin ölümü gerçekleştikten sonra küçücük yaşta hayata gözlerini yumdu. Bu adam utanmadan sıkılmadan bir kardeşime giderek bu davadan vaz geçin size 250 bin TL para vereyim teklifinde bulundu. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Benim oğlumun değeri trilyonlara, milyonlara değişmem. Bu adamı Gerede halkı çok iyi biliyor. Yıllardır ilçede trafik polisi olarak görev yapıyor ve lakabı da ‘Deli Naci’dir. Oğlumun adı Ömer, İslam’da Ömer demek adalet demektir” cümlesini tekrarladı. Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 23 Mayıs 2019 tarihine erteledi.