Trafik polisi hakkında karar verildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmaya, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru Naci Çakıl ve avukatı ile kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım'ın ailesi ve avukatları katıldı.

Gerede Kaymakamlığının soruşturmaya izin vermesi nedeniyle yeniden kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Naci Çakıl, Çaycuma adliyesinde SEGBİS sistemiyle son savunmasını yaptı. Olay günü Atatürk Caddesi'nde uygulama görevinde olduğunu belirten Naci Çakıl; "Bu esnada şüpheli bir araç gördüm ve 'dur' ihtarında bulundum ama araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ben de sirenleri açarak, megafonla da uyararak durmasını istedim. Bu esnada aracın önüne geçmek istedim ama yolun sağında bir araç olduğundan hafif bir sol yaptım ve bir anda trafik ekip otosunun ön camında bir karartı gördüm, bir de kadın çığlığı duydum." şeklinde konuştu.

Olay esnasında ne çocuğu ne de annesini fark ettiğini aktaran Trafik Polisi Naci Çakıl, kazanın "dur" ihtarına uymayan sürücü yüzünden gerçekleştiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi.

9 yaşında trafik polisinin çarpması sonrası hayatını kaybeden Ömer Faruk Akyıldırım’ın annesi Sevgi Akyıldırım da polis memurundan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kazadan önce kedileri çok seven oğlum, 'Pamuk' ismini verdiği yavru kediyi sahiplenmişti. Yavru kedinin annesini bir araba ezdiğinden, çok duygulanmış ve 'Pamuk' ismini verdiği kediyi sahiplenmişti. O gün, yavru kedisini okulun bahçesinde güvenli bir yerde bırakmıştı. Okuldan sonra kediyi bulamadığı için bir süre onu aramıştık. Kediyi bulduktan sonra, eve gitmek için yola çıktık. Ana yola geldiğimizde oğlum kucağında yavru kedisi Pamuk'u seviyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve son sürat gelen bir araç oğluma ve bana çarptı. Çocuğum hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra trafik polisi ile arkadaşları 250 bin lira para ile bir ev verme teklifinde bulundu. Ben canımı kaybettim. Benim oğlumun değeri parayla evle ölçülmez. Şimdi onu bana kim geri getirecek. Onun hesabını versinler. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Kendisinin de kazada hafif yaralandığını anlatan Akyıldırım, "Ne bir siren sesi ne bir fren sesi ne de bir megafon sesi duydum. Kendisinden şikayetçiyim. Benim oğlumun adı Ömer. İslam'da Ömer demek adalet demektir. Ben de adalet istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan trafik polisini önce 4 yıl hapis cezasına sonra da iyi hal ve taksirle ölüme neden olmaktan cezayı 3 yıl 4 ay hapis cezasına bu cezayı da 14 bin 300 TL adli para cezasına çevirerek, karara bağladı.

ADELET YERİNİ BULMADI

9 yaşındaki oğluna çarparak ölümüne neden olan trafik polisine verilen cezayı az bulan anne Akyıldırım, duruşma sonrası; “Oğlumun ölümüne ve benim de ağır yaralanmama neden olan polise verilen ceza çok az. Bu adalet değil. Üst mahkemeye itiraz edeceğim. Bu olaydan dolayı psikolojik tedavi görüyorum. Geride 2 çocuğum kaldı. Onlara bile bakamıyorum. Mahkeme adeta ödül gibi ceza verdi” diyerek gözyaşı döktü.

OLAY

Bolu'nun Gerede ilçesinde 6 Kasım 2018'de uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşanmış, şüphelinin kullandığı aracın solundan geçmek isteyen polis aracı, yol kenarında yürüyen Sevgi Akyıldırım ile 9 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpmıştı.

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ömer Faruk Akyıldırım, olaydan 22 gün sonra hayatını kaybetmişti.