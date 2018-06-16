Haber: Gönül Olutürk

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği'ne açık olan pencereden yaklaşık 1 hafta önce muhabbet kuşu girdi. Aç ve susuz kalan muhabbet kuşuna ekipler tarafından hemen yem ve su verildi. Amirliğin içinde bakılmaya başlanılan kuşa Polisler Bayram Şekeri adını verdi. Bir haftadır Amirlikte bulunan muhabbet kuşu, bina içinde ve dışında polis ekiplerinin yanından ayrılmıyor. Otoyol kenarında uygulama sırasında da ekipleri yalnız bırakmayan "Bayram Şekeri", polislerin maskotu haline geldi.

