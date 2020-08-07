Trafik Şube denetimlere devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi, sosyal izolasyon ve alınan tüm tedbirlerin uygulanması amacıyla denetimlerine devam ediyor. Trafik ekipleri bu kapsamda Mudurnu yolu üzerinde servis ve toplu ulaşım araçlarına yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde servis ve toplu ulaşım araçlarının koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edilirken öte yandan sürücü belgeleri de kontrol edildi.

Kurallara uymayan servis ve otobüs şoförlerine cezai işlem uygulandı. Emniyet ekiplerinin gerek koronavirüsle mücadele gerekse de huzur ve refahı sağlamak adına denetimlerine planlanan program çerçevesinde devam edecekleri öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 23:17