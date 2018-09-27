HABER: AYSUN BEYKOZ

Okulların açılmasıyla birlikte Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı dönel kavşak üzerinde trafik uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında emniyet kemeri, yaya geçitlerinde öncelik vermeyen sürücüler, dönel kavşakta sürücülere öncelik vermeyen araç sürücüleri ve ön camı filmli sürücülere cezai işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sürücülere gelen bilgilendirme mesajlarına aldırmayan araç sürücülerine ceza yağdı. Trafik Şube ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücüleri ceza keserken, emniyet kemerini cezadan kurtulmak için değil, kendi can güvenliği için kullanması konusunda da uyardı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipler Amiri Mehmet Aslı, tüm sürücülerin Trafik Kanunu’un 74’ncü maddesinin bilmesi gerektiğini ifade etti. Trafik Ekipleri Amiri Aslı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak yaya geçitlerinde ve okulların açılması ile birlikte Okul geçitlerinde yayalara ve öğrencilerimize öncelik vermeyen sürücüleri tespit ediyoruz. Ayrıca dönel kavşak içerisindeki sürücülerimize de öncelik vermeyen araç sürücülerine de, Mobese kameralarımızdan takip ediyoruz, sivil giyindirdiğimiz memurlarımız fotoğraflamalar yapıyoruz. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücüleri tespit ediyoruz.

Ayrıca tüm sürücülerin Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'ncü maddesini bilmeleri gerektiğini de belirtilen 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'ncü maddesinde, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretleri bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' denilmektedir. Biz de bu maddeyi tüm sürücülerimize hatırlatacağız ve uygulamalarını sağlayacağız”