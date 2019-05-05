Trafikçiler birinci oldu

Haber: Esra ÖZTÜRK

Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü kuruluş etkinlikleri kutlamaları devam ediyor. Bu etkinlik çerçevesinde Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ev eşleri ile tüm personel eş ve çocuklarıyla birlikte piknikte buluştular. Horanların tepildiği, şarkıların söylendiği bu güzel organizasyonda çeşitli yarışmalarda düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri arasında kıyasıya süren halat çekme yarışmasında Çevik Kuvvet ile Trafik ekipleri finale kaldı. Dakikalarca süren çekişmeli yarışma sonunda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir tepsi fıstıklı baklavanın sahibi oldu. Yarışma sonrası baklava afiyetle yenildi.