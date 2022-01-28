Trafikçiler kar kaplanı oldu

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizi bir haftadır etkisi alan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıkarken, bir çok araç yolda mahsur kaldı. Sürücülerin imdadına trafik ekipleri yetişti. Gece gündüz demeden trafik akışının açık tutulması için buz gibi havada görev yapan kar kaplanları, yolda kalan araçları hep birlikte iterek, sürücülere yardımcı oldular.

Özellikle akşam saatlerinde yolda kalan sürücülerin imdadına koşan trafik polisleri, ‘Zoru birlikte kolaylaştıracağız. Siz yeter ki isteyin, her şartta yanınızda olmaya hazırız’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Trafik yetkilileri; “Şu günlerde ülkemizde ve güzel Bolumuzda son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Yalnız değilsiniz. Yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kalan vatandaşlarımızın yanındayız” dediler.