Trafikçilerden af yok

Haber: C. Kutay AYKAN

Alkol etkisinde araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik uygulama Karacasu ışıklı Kavşağı (Gölcük Bulvarı ve Akıncı Sokak üzeri) - PTT caddesi ile Karacabey sokak Kavşağı - Siteler camii Kavşağı - Gerede Caddesi üzeri (Nuhmar market önü), saat 21:00 - 23:00 arası gerçekleştirildi. 4 uygulama noktasında, 13 ekip ve toplam 33 personelin katılımıyla yapılan "alkol etkisinde araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik uygulama" sonucunda toplam 240 araç ve sürücüsü denetlendi.

K.T.K' nun 48/5. Maddesi (alkollü olarak araç kullanmak) gereğince 10 sürücüye toplam 11036 TL para cezası uygulanarak sürücü belgelerine geçici süreyle el konulmuş, 5 sürücüye 36/3-a-b (sürücü belgesiz araç kullanmak) maddelerinden toplam 10090 TL ve muhtelif maddelerden toplamda 25279 TL idari para cezası uygulanmış olup, 3 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca 1.00 promil üzerinde alkollü olan 3 sürücü T. C. K. ' nun 179. Maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.