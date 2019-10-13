Trafikçilerden af yok

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki saat içerisinde yaptıkları uygulamada alkollü araç kullanan ve drift atan sürücülere 25 bin 279 TL para cezası yazdı.

Trafikçilerden af yok

Haber: C. Kutay AYKAN

Alkol etkisinde araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik uygulama Karacasu ışıklı Kavşağı (Gölcük Bulvarı ve Akıncı Sokak üzeri) - PTT caddesi ile Karacabey sokak Kavşağı - Siteler camii Kavşağı - Gerede Caddesi üzeri (Nuhmar market önü),  saat 21:00 - 23:00 arası gerçekleştirildi. 4 uygulama noktasında, 13 ekip ve toplam 33 personelin katılımıyla yapılan "alkol etkisinde araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik uygulama" sonucunda toplam 240 araç ve sürücüsü denetlendi.

K.T.K' nun 48/5. Maddesi (alkollü olarak araç kullanmak) gereğince 10 sürücüye toplam 11036 TL para cezası uygulanarak sürücü belgelerine geçici süreyle el konulmuş, 5 sürücüye 36/3-a-b (sürücü belgesiz araç kullanmak) maddelerinden toplam 10090 TL ve muhtelif maddelerden toplamda 25279 TL idari para cezası uygulanmış olup, 3 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca 1.00 promil üzerinde alkollü olan 3 sürücü T. C. K. ' nun 179. Maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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