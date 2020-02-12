Trafikte adam dövdü ne kadar ceza aldı?

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sürücü M.K. ile mağdur sürücü F.Ö.’nün davası tamamlandı. Yaralama suçundan tutuksuz yargılanan M.K. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Olay günü F.Ö. Sağlık Mahallesinde, aracıyla birlikte kavşaktan hızlı bir şekilde geçti. Bende peşinden gidip durdurdum ve dikkatli olması konusunda uyardım. Kesinlikle yumruk atmadım. Sadece uyarı amacıyla sol kulağını çektim. Aracın anahtarını aldığım doğrudur. Kısa bir süre sonra aracımla geri gelip anahtarı teslim ettim. Kendisinden kimliği istememde onu polise ihbar etmekti. kötü bir amacım yoktu” dedi.

Mağdur sürücü F.Ö.’de verdiği ifadesinde; “Olay günü Sağlık Mahallesinde ki kavşakta M.K. bir anda aracıyla yanımda durarak hakaret etmeye başladı. Kimliği istedi. Bende vermeyince başıma yumruk atmaya başladı. Başımdan yaralandım. Sonra ada aracımın anahtarını alıp olay yerinden uzaklaştı. Bende mağdur olduğum için aracın yanında beklemek zorunda kaldım. Daha sonra beni döven sürücü yeniden yanıma gelip, anahtarı bana doğru fırlattı” diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır süren dava dün itibariyle sonuçlandı. Mahkeme heyeti sanık sürücü M.K.’yi, trafikte adam dövmek suçundan 3 bin TL para cezası ile cezalandırarak, kararı verdi.