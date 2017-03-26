Haber: Ceylan BEYKOZ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca TÜVTÜRK’ün sponsorluğunda trafik güvenliği konusunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, onlara trafikte doğru davranışların kazandırılması ve elde edilecek materyallerin bilgilendirme çalışmalarında kullanılması amacıyla “Trafikte Saygı” konulu kısa (spot) Film Yarışması düzenlenecektir. “Trafikte Saygı” konulu kısa (spot) Film Yarışması’nda; birinci esere 20.000 TL., ikinci esere 15.000 TL., üçüncü esere 10.000 TL. tutarında ödül verilecektir. Yarışma gerçek-tüzel kişi ve yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin bireysel ve toplu halde herkesin katılımına açık olup detaylı bilgilere www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinir.Kamuoyuna duyurulur.