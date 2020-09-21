Trafikte tehlike saçtı

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta bir tır sürücüsü, 14 EJ 523 plakalı dorsesinin kapağı açık halde trafiğe çıktı. Sanayi Sitesinden çıkarak İstanbul istikametine doğru yol alan tırındorse kapağının neredeyse kopacak olduğunu gören sürücüler panik yaşadı. Trafiği tehlikeye atan tır sürücüsü bir süre İstanbul istikametinde ilerledikten sonra gözden kayboldu. Tır sürücüsünün sorumsuz davranışı karşısında tepkilerini dile getiren sürücüler bu tür dikkatsizlikler dolayısıyla zaman zaman meydana gelen kazaları hatırlatarak, “Trafiğe çıkarken kendimiz kadar trafikte seyreden araç sürücülerini de düşünmek zorundayız. Bu tırın dorse kapağı düştü düşecek halde seyrediyor. Allah korusun bu kapak kopsa ve arkadan gelen bir sürücü çarpsa telafi edilemeyecek hatalar ortaya çıkabilir” dediler.