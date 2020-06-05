Trafikten “ŞOK” uygulama

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ticari taksi ve yolcu otobüslerini üzerine, “Şok” uygulama gerçekleştirdi.

Trafikten “ŞOK” uygulama
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Trafikten şok uygulama

Trafikten şok uygulama

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde alınan tedbirler bir bir uygulanıyor. Tedbirler ilimizde yapılan uygulamalarla denetimler sürüyor. Asayiş Şubesi ekipleri cafeler, restoranlar, berberler ve kuaförler üzerine denetimler her gün yapılırken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bu uygulamalarını gece gündüz sürdürüyor.

Trafik ekipleri şehrin ana arterleri üzerinde ticari taksi ile yolcu otobüsleri üzerine şok uygulama gerçekleştirdi. Ticari taksilerde sürücü dahil yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyulup uymadıkları ve yolcu otobüslerinde ayakta yolcu olup olmadığı, koruma mesafesinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettiler. Bazı taksicilerin arka koltuk ile ön koltuk arasında ki mesafeyi korumak için naylon branda çektikleri gözlemlendi. Yapılan denetimlerde sürücülerin ve vatandaşların kurallara uydukları tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 12:17
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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