Traktör bir can daha aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Alınan bilgiye göre, Aladağ Bölgesi Dedeler Yaylası mevkisinde orman kesim işinde çalışan 65 yaşındaki Kemal Acar yönetimindeki 14 BC 130 plakalı traktör Seben Taşlıyayla Göleti mevkisinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan ve yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cesedi, incelemenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019, 10:09