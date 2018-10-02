Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre Jandarma sorumluluk sahası içerisinde bulunan Köprübaşı Köyüne giden orman yolunda 02.10.2018 tarihinde saat 00.10 sıralarında Yücel KIRBANCIOĞLU isimli şahsın kullanmış olduğu 14 NB plakalı traktör ile yanında bulunan arkadaşıyla ormandan gelirken aşırı sağanak yağışın etkisiyle traktör ile yolun gidiş istikametine göre sağında bulunan dere yatağına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Olay sonrası Yücel KIRBANCIOĞLU ve Turgut AKMAN isimli şahıslar 112 Acil Ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Turgut AKMAN isimli şahıs Mengen İlçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümlü kaza ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.