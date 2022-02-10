Traktör devrildi 1 ölü 1 yaralı



Haber: C. Kutay Aykan

Seben ilçesine bağlı Susuz köyüne bağlı Çatak Mahallesi yolunda Hasan S. (64) idaresindeki 14 DS 807 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü ile traktördeki Fahri Barın (62), ambulansla Seben Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Barın, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma 1 ölümlü ve bir yaralama kaza hakkında soruşturma başlattı.