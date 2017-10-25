Haber;KASIM ŞAHİN

Alınan bilgiye göre, Gerede'ye bağlı Koçumlar köyü yayla yolunda çalışmaya giden Kemalettin Çakır'ın, idaresindeki 14 EF 697 plakalı traktör, şarampole devrildi. Devrilen traktörü gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Hüdayi Kılıçaslan'ın (52) hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan yaralı Kemalettin Çakır ise Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktörün altında sıkışan Kılıçaslan'ın cesedi, iple bağlanan sedye yardımı ile çekilerek aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan traktörün römorkunda yolculuk eden 2 kişinin kaza anında bulundukları yerden atlayarak, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldukları öğrenildi. Yaylaya çalışmak için römorkun kasasında giden Emin Demirtaşlı ve Hasan Yıldırım, yaptığı açıklamada, traktörde 4 kişi olduklarını kaydetti. Demirtaşlı, "Vitesi küçültmek isterken vitesi takamadı ve traktörü geri kaçırdı. Geri kaçınca da traktör şarampole uçtu. Biz, traktör geri geri gitmeye başladığında atladık. Onlar kabin içinde olduğu için atlayamadı, şarampole uçtular."