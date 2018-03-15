Hastaneye gittiği Bolu'dan Mengen'e dönen ve buradan traktörüne binerek evine gitmek üzere yola çıkan Murat Korkmaz, derenin üstündeki köprüden geçerken aracın hakimiyetini kaybetti. Murat Korkmaz'ın eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmayı aradı. Jandarmanın yaptığı arama sonucu traktör dere yatağında görüldü. Yapılan kontrolde Murat Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Düğünlerde davul çalan Murat Korkmaz, Mengen yöresel çiftetelli oyunlarının temsilcilerindendi. Murat Korkmaz'ın aynı ekipten arkadaşı kemancı Saim Eken de, 3 yıl önce aynı bölgede traktör kazasında hayatını kaybetmişti.