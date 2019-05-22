Traktör kullanılmaz hale geldi

Haber: Esra ÖZTÜRK

Dün saat 17.05 sıralarında Dörtdivan ilçesi Çitler Mahallesinde Ramazan Karagöz’e ait evin odunluk bölümünde bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü zamanında yangına müdahale etmesine rağmen odunluk ile içerisinde bulunan bir traktör yanarak kullanılmaz hale geldi.

İtfaiyenin yoğun çabası sonrası alevler çevre evlere sıçramadan önlenirken, olayda can kaybının olmaması sevinilirken, Karagöz’ün evinde ve odunluğunda yüksek miktarda maddi kaybı olduğu belirtilirken, itfaiye yangınla ilgili soruşturma başlattı.