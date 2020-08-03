Traktör yine can aldı

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yenicepınar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Alihan Karakaya’nın kullandığı ve babaannesinin de bulunduğu 14 EE 304 plakalı traktör, köy yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, traktördeki Durkadın Karakaya (66) olay yerinde hayatını kaybederken, torunu Alihan Karakaya (13) yaralandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı torun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.Babaanne Durkadın Karakaya’nın cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Annesi ve oğlunun traktör kazasını geçirdiğini duyan Mesut Karakaya olay yerine geldi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Karakaya, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizleri geçiren Karakaya, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.