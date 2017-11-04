Haber: Semih BAYKAL

Olay, akşam saatlerinde Gölköy – Avdan arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 DK 376 plakalı traktörü ile tarladan dönen Durhasi K., nedeni bilinmeyen bir şekilde su kanalına yuvarlandı. Yaşam mücadelesi veren Durhasi K.’nin imdat çığlıklarını duyan vatandaşlar yardımına koşerken, olayı 112 Acil servis UMKE ve Jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen UMKE ekipleri su kanalına düşen sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak tedavi altına altı. 112 Acil servis ve UMKE ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Durhasi K., hayata döndürülemedi. Kaza yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Durhasi K.’nin cansız bedeni Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.