Traktörün altında can verdi





İğneciler köyü Güney Mahallesi'nde yaşayan Sabahattin Yılmaz, tomruk taşımak için plakası öğrenilemeyen traktörüyle Elmacıkdere Güney Yaylası'na gitti. Sürücü, ormanlık alanda devrilen aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi. Yılmaz'ın cesedi traktörün altından çıkarılarak Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Kaza mahallinde araştırma yapan jandarma olay yeri inceleme ekibi, ölümle sonuçlanan kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiğini belirledi.

Bugün, İğneciler köyü Güney Mahallesi Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek olan Sabahattin Yılmaz’ın naşı yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.