Trakya Kariyer Fuarı Açılış Törenine Katıldı

Haber: BMA

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 24 Şubat 2020 Pazartesi günü gerçekleştirilen fuar, Trakya Üniversiteler Birliği üyesi Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversiteleri ortaklığında düzenlendi. Fuar, 295 kamu kurumu ve özel firmayı on binlerce öğrenciyle bir araya getirdi. BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın da katıldığı fuara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile protokol üyeleri ve Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin rektörleri katıldı. Rektör Alişarlı, fuar ziyareti kapsamında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin rektörleri Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile de bir araya geldi. Protokol üyeleri, fuarın yapıldığı Balkan Kongre Merkezi’nde stant kuran 119 firmayı ziyaret ettiler.

REKTÖR ALİŞARLI, EDİRNE VALİSİ CANALP’İ ZİYARET ETTİ

Trakya Kariyer Fuarı’nın açılışına katılmak için Edirne’ye giden BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e de nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Canalp, Rektör Alişarlı’ya Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin resmedildiği Edirnekâri tablo armağan etti. Rektör Alişarlı da Vali Canalp’e üzerinde üniversitemizin logosunun olduğu çini hatıra tabağı takdim etti.