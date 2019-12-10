Travel Turkey İzmir'de Gerede'ye büyük ilgi

Haber: BMA

Dünyayı İzmir'de buluşturan, 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300'e yakın katılımcının bulunduğu fuar bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Gerede Belediyesi ve Göynük Belediyesi BAKAB çatısı altında beraber tanıtım gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda içinde Gerede’nin de yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesini, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) temsil etti. Düzce, Bolu, Ereğli, Safranbolu, Gerede, Amasra, Devrek ve Göynük Belediyelerinin yer aldığı stant katılımcıların ilgi odağı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya gibi birçok isim BAKAB standını ziyaret ederken, Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı konuklarını bizzat ağırladı.

Gerede Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli; Gerede Belediyesi adına stant açarak ziyaretçilerini ağırladı. Kaya İzmir Thermal & Convention Genel Müdürü İsa Erdem de Gerede Belediyesi Standını ziyaret edenler arasındaydı. Gerede Belediyesi, Gerede için yeni hazırlanan tanıtım CD’lerinin yanı sıra Gerede’yi birçok yönüyle tanıtan özel broşürler hazırlayarak, turizmcilerin dikkatini Gerede’ye çekti. Ayrıca, özel tasarımlı kutusuyla ikramlık şak şak helvasının yer aldığı stantta Gerede Keşi, Deri Halı ve Deri Tablolar, Deri Kemer, Bakır El Yapımı Eşyalar da tanıtım için yerini aldı. Ziyaretçilere Yaz ve Kış Turizminden bahseden Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli; daha önceden Gerede’ye gelen ve hiç gelmeyen ziyaretçileri ilçeye davet ettiler. Ziyaretçiler ilçenin tanıtımından memnun kalarak doğa harikası ilçeyi mutlaka ziyaret edeceklerini belirttiler.