Trendyol'dan, Fatih Yaşlı özrü



Haber:Erdal Tanrıverdi

Trendyol, yazar Fatih Yaşlı'nın kitaplarını 'siyasi' içerikli olduğu gerekçesiyle satışa sunmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Tredyol açıklamasında, "Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz" denildi.

Dijital pazarlama şirketi Trendyol, akademisyen-yazar Fatih Yaşlı'nın kaleme aldığı, Yordam Kitap tarafından yayımlanan 'Antikomünizm, Ülkücü Hareket, Türkeş-Türkiye ve Soğuk Savaş', 'Türkçü Faşizmden 'Türk-İslam Ülküsü'ne', 'AKP, Cema-Uat, Sünnilus-Yeni Türkiye Üzerine Tezler' kitaplarını satışa çıkarmama kararı aldı.İzmir'de faaliyet gösteren ve Yordam Kitap'ın resmi temsilciliğini yapan Sakin Kitap, ürün satışı için Trendyol şirketi ile iletişime geçti.Bünyesinde Yılmaz Özdil, Soner Yalçın gibi siyasi içerikli kitapların satışını yapan Trendyol, Yaşlı'nın bugüne kadar yayımlanan 5 kitabından üçünü 'siyasi' olduğu gerekçesiyle satışa açmayı reddetti. Sakin Kitap, satış başvurusuna karşı kendilerine gelen ret kararında "Siyasi içerikli ürün satışı yapmamaktayız. Bu sebepten ürünü yayına açamıyoruz" denildiği belirtti.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Fatih Yaşlı konuyla ilgili, "Siteye bakıldığında başka politik kitaplar görülmektedir. Ortada çifte standart var. Bu kitaplar akademik çalışmalardır. Bu sansür ve çifte standardın kabul edilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Trendyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 21:09