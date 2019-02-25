Tribünler Bomboş

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor’un ligde son 12 haftada aldığı kötü sonuçlar kırmızı-beyazlı taraftarları Bolu Atatürk Stadyumu’ndan iyice uzaklaştırdı. Boluspor-Adanaspor maçını yalnız 600 Boluspor taraftarı izledi. Maraton Tribünü’nden boşluklar o kadar fazlaydı ki; gelen taraftarlar parmakla sayılacak cinstendi. Bununla beraber yönetime tepki de VİP ve diğer tribünleri boşalttı. Öte yandan soğuk hava da taraftar sayısının oldukça azalmasına neden oldu.

Adana tribünlerinde 4 taraftar

Adanasporlu taraftarların yer aldığı kale arkası tribünde yalnıza 4 taraftar maçı izledi. Bu taraftarlara sadece U21 takımı oyuncuları eklendi. Bu rakam deplasman tribününde son yılların en düşük sayısı oldu.