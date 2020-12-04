Tropikal tür kafesten kaçtı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu bir kişi, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak aracında bulunan pembe kuyruklu papağanın kaçtığını ve Karaçayır Mahallesi'nde bir ağaca konduğunu bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bölgede papağanın yakalanması için çalışma başlattı. İtfaiye eriyle itfaiye aracının merdiven sepetine binen papağanın sahibi, hayvanı yakalamaya çalıştı. Papağana yaklaşan itfaiye eri ve sahibi, hayvanı yakalayamadı. Papağan konduğu ağaçtan ayrılarak şehir merkezine doğru uçtu.

Yaklaşık 14 bin lira değerinde olduğu belirtilen papağanın yurda hangi yollarla sokulduğu ve egzotik hayvan türlerinin ticaretinin yasak olduğu halde Bolu’ya kadar nasıl geldiği ise merak konusu oldu.