TRT Akademi BAİBÜ’de

Haber: BMA

TRT Akademi tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) düzenlenen Atölye Çalışmaları, TRT radyolarının usta ismi Acar Acartürk’ün gerçekleştirdiği canlı yayın ile başladı. Acar Acartürk, 10.00-12.00 saatleri arasında TRT FM’de yayınlanan Frekans programında, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve öğrencilerle eğlenceli bir canlı yayın gerçekleştirdi. Canlı yayın öncesinde, İletişim Fakültesi’nde TRT Akademi Atölye Çalışmaları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, öğrencilerin yanı sıra TRT Akademi ekibi de katıldı.

İlk olarak öğrencilere hitap eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan TRT’nin Akademi Ekibini BAİBÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye’deki en genç İletişim Fakültelerinden biri olan İletişim Fakültemiz hakkında bilgi veren Prof. Dr. Halis, “Halen Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Radyo TV Sinema olmak üzere 3 bölümde öğrencilerimiz eğitim görüyor. Görsel İletişim Tasarımı bölümümüze de alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra öğrenci almayı planlıyoruz. Türkiye’deki iletişim alanında eğitim yürüten fakültemizde, bu alandaki insan gücünü desteklemek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Editör Yardımcısı ve Eğitim Sorumlusu Erhan Görgülüarslan ise yaptığı sunumda, TRT Akademi Atölye Çalışmaları, TRT Akademi Söyleşileri, TRT Eğitim Kampı ve TRT Akademi Dergisi hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler verdi.

TRT Akademinin amacını, üniversitelerdeki akademik dünya ile TRT arasında bir köprü kurmak olarak açıklayan Görgülüarslan, “Niçin üniversitelere geliyoruz? TRT, kendi alanında çağdaş yayıncılık teknolojilerinin son seviyesine erişmiş bir kurumdur. Burada bulunan meslektaşlarımız, yurt dışı dahil olmak üzere kurumumuza gelen birçok personele eğitim vermektedir. Dolayısıyla biz bu tecrübemizi, üniversitelerde öğrencilerimizle paylaşmak istiyoruz. ‘Bu sektörde ekmek yemek istiyorum, bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum’ diyorsanız, bu eğitimlerin sizlerin geleceğine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. TRT Akademi Atölye Çalışmaları da bu düşünceyle oluştu. Öncelikle İletişim Fakültesi yetkilileri ile bir ön görüşme yapıyoruz. Öğrencilerimizin hangi alanda, ne tür eksikleri olduğunu belirleyip bir eğitim programı oluşturuyoruz” diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısının ardından TRT Akademi Atölye Çalışmaları, Acar Acartürk’ün TRT FM’de yayınlanan Frekans programıyla başladı. Canlı yayınlanan programa, öğrencilerin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da katıldı.

TRT Akademi ekibini BAİBÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Alişarlı, üniversitemiz hakkında bilgi vererek, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş vakıf destekli bir üniversite. Vakfın ve şehrin desteğiyle hızlı bir gelişme göstermiş ve Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olmuş. İki metropol şehrin arasında, doğanın içinde bir üniversiteyiz. Eğitim ve sağlık şehri olan ilimizde, misafirlerimizi ve öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. 33 bin civarında öğrencimiz var. Doluluk oranımız bu yıl yüzde 98’i aştı. Bu da Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakam. Üniversitelerin eğitim, araştırma-geliştirme ve bunları topluma aktarma görevleri var ve bunları dengeli şekilde, birlikte yürütmek gerekiyor. TRT Akademi de bu noktada önemli bir görev üstleniyor” dedi.

Acar Acartürk ise, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yayın yapmaktan büyük keyif duyduğunu vurgulayarak, “Bizleri üniversitenizde ağırladığınız için ekibim adına sizlere teşekkür ediyorum. Böyle köklü bir üniversiteyle iş birliği içerisinde bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşıyor olmaktan son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

TRT Akademi Atölye eğitim programı, 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında İletişim Fakültesi derslik ve Uzaktan Eğitim Merkezi Stüdyosunda gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019, 11:28