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05 Temmuz 2018 Perşembe
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    • Trüf avcılığı ve yetiştiriciliği üzerine toplandılar

    Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığınca "Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği" üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde eğitim toplantısı yapıldı.

    05 Temmuz 2018 Perşembe 13:32
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    Trüf avcılığı ve yetiştiriciliği üzerine toplandılar

    Haber: Gönül Olutürk

    Eğitime Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Odun Dışı ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığından Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Lütfi Kızılyel, İşletme Müdürleri, Orman İşletme Şefleri, konuya ilgi duyan Bolu ve Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlar ile yurtdışından gelen misafirler katıldı.

    Eğitimin açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin önümüzdeki 20 yıl içerisinde, ekonomistler tarafından yüksek ticaret hacmine ve ekonomik değere ulaşması tahmin edilen trüf mantarının, ülkemizde doğal olarak yetiştiğini, ancak ülkemizde doğal ortamlardan trüf mantarı avcılığı konusunda bilgi eksikliğinin olduğunu ve giderilmesi gerektiğini belirtti. Trüf mantarlarının yer altı mantarları olduğunu, doğada var olup olmadığının ilk defa tespitinin kolay olmadığını, düzenlenen bu eğitim sayesinde, özel eğitimli köpekler ile trüf mantarının nasıl tespit edilerek toplanacağının uygulamalı olarak görüleceğini ifade ederek eğitimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

    İlginin oldukça fazla olduğu eğitim iki bölümden oluştu. Öğleden önce gerçekleşen ilk bölümde Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı sunum eşliğinde Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği konularında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

    Teorik eğitimin ardından Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Bitkisel Ürünler Şube Müdürü Özgür Balcı tarafından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

    "Trüf Avcılığı ve Yetiştiriciliği" eğitiminin ikinci bölümünde, trüf mantarı aramada özel eğitimli köpeklerle trüf mantarının nasıl tespit edileceği ormanlık alanda uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde, trüf mantarı aşılı fidanlarla oluşturulan trüf bahçesi de ziyaret edilerek, bu konuda çalışmak isteyenlere, trüf bahçesi nasıl oluşturulması konusunda ayrıntılı bilgiler verildi.

    Eğitim, katılımcıların birbirilerine iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Genel, Müdürlüğü, Odun, Dışı

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