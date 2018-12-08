Haber: BMA

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 14. maddesinde 4/b bendinde düzenlenen D2 türü yetki belgeleri hakkında uygulanmakta olan “D2 yetki belgesi için başvuranların en az, toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır” şeklindeki madde hükmüne yapılan bir ekleme ile engelli ve diyaliz hastalarına taşıyanlara özel bir düzenlemeye gidildi.

Ticaret ve Sanayi Odası 6. meslek komitesi üyesi ve Oda Meclis üyesi Erhan Özdemir’in çalışma ve katkılarıyla ilk olarak TSO meslek komitesinde görüşülen husus, sonrasında Ankara’da çeşitli temaslarda dile getirilerek ilgili karar mercilerine iletildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, yeni düzenlemede “Ancak sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az 1 adet otobüs dışında asgari kapasite şartı aranmaz ve bunlardan yalnızca 1 adet taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır” ifadesine yer verilerek ülke çapında faaliyet gösteren ilgili tüm sektör firmalarına önemli bir kolaylık sağlanmış oldu.