TSO Başkanı Ateş, Azerbaycan’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan ve başkanlığını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.RifatHisarcıklıoğlu’nun yaptığı Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda gerçekleştirilen Türk Dünyası Azerbaycan İş Forumu’na TOBB Başkanı M.RifatHisarcıklıoğlu’nun heyetinde iştirak etti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve üye ülkelerin ticaret bakanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile iş dünyası temsilcilerinin katıldığı İş Forumu’nda, Türk dünyasında ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasına yönelik görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra foruma katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da bir konuşma gerçekleştirdi.

Program kapsamında yapılan sektörel görüşmelerde ise Başkan Türker Ateş, Türk dünyasından katılımcılar ile çeşitli görüşmelerde bulunarak Bolu ekonomisini tanıttı, sektörel yapı, ihraç-ithal ürünler ve yatırım olanakları ile ilgili bilgiler aktardı.