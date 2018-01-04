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04 Ocak 2018 Perşembe
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    • TSO BAŞKANI ATEŞ BAKAN TÜFENKCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

    Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, beraberinde Oda Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi makamında ziyaret etti.

    04 Ocak 2018 Perşembe 10:59
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    TSO BAŞKANI ATEŞ BAKAN TÜFENKCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

    HABER: ESRA ÖZTÜRK

    Ziyarette Bakan Tüfenkci'ye çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür eden TSO Başkanı Türker Ateş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iş dünyasının çatı kuruluşu ticaret ve sanayi odalarının bağlı olduğu bakanlık olması nedeniyle kendileri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

    TOBB Konsey toplantıları başta olmak üzere birçok farklı platformda bir araya gelip gündemdeki konuları görüşme şansı bulduklarını kaydeden Ateş, Bakan Tüfenkci'nin çalışkanlığı ile iş dünyasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin iş dünyasının sorunlarına yaklaşımı ve hassasiyeti ile kapısını kendilerine her zaman açık tutmasından dolayı son derece verimli bir işbirliği çizgisi sağladıklarını belirten Ateş, çalışmalarına sağladıkları destek ve katkılardan dolayı Bolu iş dünyası adına Bakan Tüfenkci'ye teşekkür etti.

    Ziyarette ayrıca TSO Başkanı Ateş, Bolu iş dünyasının gündemindeki konular hakkında Bakan Tüfenkci'ye bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda TSO Başkanı Türker Ateş, Bakan Bülent Tüfenkci'ye Bolu'nun marka değeri olan yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti takdim etti.

    Anahtar Kelimeler: Ticaret, Sanayi, Odası, Başkanı, Türker

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