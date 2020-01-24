TSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı’nda

Haber: Aysun Beykoz

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum’un başkanlığında, Hukuk Politikaları Kurulu Üyeleri Uğur Kızılca ve Ömer Serdar Atabey’in de iştirakiyle gerçekleştirilen toplantıda tahkim hukukuna ilişkin karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı öncesinde TOBB Tahkim Divanı TOBB İkiz Kuleler’de olağan toplantısını gerçekleştirdi. Tahkim Divanı Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapılan toplantıda Tahkim Divanı’nın gündemindeki hususlar görüşülerek karara bağlandı.