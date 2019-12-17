TSO Başkanı Ateş OSBÜK’ÜN programına katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İlimizi temsil ettiği Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun Konya’da gerçekleştirilen toplantı ve ziyaret programlarına katıldı. TSO Başkanı Ateş ilk olarak OSBÜK YKK heyetiyle birlikte Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti. Konya programın devamında Konya OSB’deki Konya Bilim Merkezi, İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisleri, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fidanlık Alanı, Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ziyaret edildi ve çeşitli incelemelerde bulunuldu. Sonrasında ise OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında ortak bir toplantı yaptı. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantıda OSBÜK’ün son dönemde yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili istişareler gerçekleştirildi.