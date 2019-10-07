TSO Başkanı Ateş Özbekistan’da

Haber: Aysun Beykoz

Türkçe konuşan ülkelerin ekonomilerini ve bu ülkeler arasındaki ticari-ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Türk Keneşi İş ve Yatırım Forumu, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye’den iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Foruma Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye delegasyonunda katıldı.

Programda ilk olarak T.C. Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er’in katılımıyla Türkiye delegasyonu bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Sonrasında ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Türk Keneşi Genel Sekreteri Bagdat Amrayev, Büyükelçiler, Özbekistan TSO Başkanı Dr. Adham İkramov, Azerbaycan ASK Başkanı Memmed Musayev, Kırgızistan TSO Başkanı Marat Şarşekeev, Macaristan TSO temsilcisi ile 6 ülkeden önde gelen iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Türk Keneşi İş ve Yatırım Forumu gerçekleştirildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, forum süresince gerçekleştirdiği görüşme ve temaslarla Bolu ekonomisini ve yatırım olanaklarını anlattı. TSO Başkanı Ateş, Bolu’nun sahip olduğu konum ve taşıdığı yatırım cazibesi ile önemli bir fırsat şehri olduğunu vurguladı ve katılımcı iş dünyası temsilcilerine karşılıklı olarak ekonomik ilişkileri, ticareti ve yatırımları geliştirmek üzere Bolu’ya açık davette bulundu. Başkan Türker Ateş ayrıca, 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Türk Keneşi’ne dahil olan Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Macaristan’da da girişimciler için ticareti geliştirme yönünde önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek, iş dünyası temsilcilerini bu ülkelerdeki ticaret ve yatırım olanaklarını incelemeye davet etti.