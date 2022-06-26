TSO Başkanı Ateş’e TOBB’den 10.yıl plaketi



Haber: S. Özge Yücel

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmed Muş’un katılımıyla TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen tören programına Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Delegesi Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül, Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Gürhan Gökdemir ve Genel Sekreter İsmail Gören iştirak etti.

Törende TOBB delegeliğinde 10 yılını tamamlayan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’e Ticaret Bakanı Dr. Mehmed Muş ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından bir plaket verildi. Tören programında ayrıca oda ve borsalarda en az 10 yıldır görev yapmakta olan genel sekreterlere de plaket verilirken, TSO Genel Sekreteri İsmail Gören de plaket alan isimler arasında yer aldı.