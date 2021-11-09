TSO Başkanı Ateş’in 10 Kasım Mesajı

Haber: C. Kutay Aykan

TSO Başkanı Ateş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal bağımsızlık mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde rahmet ve minnet ile anıyoruz.

Askeri dehasıyla eşsiz bir komutan olmasının yanı sıra, sahip olduğu vizyonu, ilke ve inkılapları ile taraflı tarafsız herkesin gözünde büyük hayranlık uyandırmış bir devlet adamı olan Atatürk, öncelikle milletimizi aynı ortak payda olan bağımsızlık ülküsü etrafında birleştirmeyi başarmış, milletimizi yeniden ayağa kaldırmış ve sonuçta da milletimizin kaderini değiştiren bir mücadelenin baş mimarı olmuştur.

Yeni kurulmuş olan Cumhuriyetin askeri, siyasi, iktisadi ve sosyal açıdan ayakta kalabilmesi ve yolunda durmaksızın kararlılıkla ilerleyebilmesi için birçok devrime imza atan, toplumun her alanında birçok önemli atılımı hayata geçiren Atatürk, 20. asra damgasını vuran en büyük liderlerin başında gelmektedir.

Ekonomik gelişme ve kalkınmayı, muasır medeniyet seviyesine ulaşmanın vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak gören Atatürk, yarınların güçlü ve müreffeh Türkiye’sinin yolunun ekonomik gelişme ve kalkınmadan geçtiğine inanmış ve “Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır” demek suretiyle milletimiz için önemli bir vizyon ortaya koymuştur.

Bugün 100. yaşına yaklaşan Cumhuriyetimizi bizden sonraki nesillere çok daha büyümüş ve gelişmiş olarak bırakabilmek için, iş dünyası olarak kendi üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları eksiksiz biçimde yerine getirme gayreti içindeyiz.

Bu milletin bir ferdi olmanın verdiği gurur, tarihimizden aldığımız güç ve ülkemizin aydınlık geleceğine olan sarsılmaz inancımızla, Atatürk’ün çizdiği vizyon doğrultusunda, O’nun gösterdiği hedeflerden kopmadan çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanı ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarıyla birlikte bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.