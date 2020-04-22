TSO Başkanı Ateş’in 23 Nisan mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin, demokrasimizin kalbi ve kutsal çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü tarifsiz bir gurur ve mutlulukla karşılıyoruz. Bugün 100 gurur yılını geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz, istiklal mücadelemizin en zorlu günlerinde dahi açık tutularak, cephede verilen bağımsızlık savaşının arkasındaki en önemli manevi güç olmuştur. İstiklal savaşımızın ve Cumhuriyetimizin temelleri, halkın egemenliğine duyulan bu sarsılmaz inanç ve demokrasi harcıyla atılmıştır.

“İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZ TAMDIR”

‘Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, egemenliği kayıtsız ve şartsız biçimde gerçek sahibi olan milletimize emanet ve teslim ettiği bu 23 Nisan ruhunu, çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Geleceğimizin mimarı, milli ve manevi değerlerimizin bekçisi olan çocuklarımızın, bu önemli mirası yarınlara çok daha büyük ve güçlü biçimde taşıyacaklarına inancımız ve güvenimiz tamdır.

“RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM”

Bu düşüncelerle, ulusal egemenliğimizin kutsal çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü, aziz milletimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız ve bağımsızlığımız için canları pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı, Birinci Meclis’te milletimizin kurtuluş mücadelesine gece gündüz demeden omuz vermiş tüm milletvekillerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”