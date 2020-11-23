TSO Başkanı Ateş’in 24 Kasım Mesajı



Haber: BMA

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bir toplumun eğitime ve eğitimcilere verdiği değer, her zaman en önde gelen uygarlık göstergelerinden birisi olmuştur. Hiç kuşku yok ki eğitimli ve donanımlı nesiller, ülkenin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması sürecinin en temel unsurlarındandır. TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da ifade ettiği gibi, bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, hiçbir zaman zarar ettirmeyecek tek yatırımın, eğitime yapılan yatırım olduğuna inandık. Eğitime yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Keza Milletimiz de, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışının ürünü olarak, eğitimi ve eğitimcileri her zaman baş tacı yapmıştır” ifadelerine yer verdi.

“ÖĞRETMENLERİMİZE VERDİKLERİ EMEKTEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM”

Öğretmenlerin önemine dikkat çeken Ateş mesajında ayrıca, “Yarınlara hedeflerle ilerleyen ülkemizi geleceğe ve hedeflerine taşıyacak olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, başarılı bireyler olarak hayata atılmalarında kuşkusuz en önemli pay, aileleriyle birlikte öğretmenlerimize aittir. Yarının büyük ve güçlü Türkiye’sinin resmini, gayretli ve fedakar öğretmenlerimizin elinde yetişen donanımlı ve vasıflı çocuklarımız, gençlerimiz çizecektir. Bu vesileyle, Bolu iş dünyası adına kıymetli öğretmenlerimizin ve tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İstikbalimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, fedakâr çalışmaları ve verdikleri emekten dolayı en kalbi şükranlarımızı sunuyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyorum” dedi.