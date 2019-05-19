TSO Başkanı Ateş’ten 19 Mayıs mesajı

Haber: Aysun Beykoz

TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan yola çıkıp Samsun’a ulaşarak milli mücadelemizi başlattığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılına ulaşmanın tarifsiz gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, dini, dili, ırkı, mezhebi, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun bu toprakları kendisine vatan saymış herkesin aynı safta düşmana karşı çarpıştığı bir mücadelenin sonucunda kurulmuştur. Bugün 100. yaşına, hedeflerle ve koşar adım ilerleyen Cumhuriyetimiz, 19 Mayıs 1919’da başlayan ve Kurtuluş Savaşı ile devam eden bu mücadelenin, bu bağımsızlık ruhunun en büyük eseridir. Samsun’da başlayıp dalga dalga tüm Anadolu’ya yayılan milli mücadelemiz, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ordusu dağılmış, ekonomisi çökmüş, ümitleri tükenmiş bir milletin tüm dünyaya örnek olmuş bir var olma mücadelesidir. Paramparça edilmek istenen vatan toprağının üzerinde, gözü dönmüş bir emperyalizme karşı milletimizin yeniden şahlanışını göstermekle beraber, aynı zamanda Amasya Genelgesi’nde de belirtildiği gibi milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağının en çarpıcı ve en güzel örneklerinden birisi olarak tarihteki yerini almıştır.

Biz iş dünyası olarak, bu toprakları bizlere ebedi yurt kılan atalarımızdan aldığımız bu mirasın öneminin ve değerinin bilincindeyiz. Bu kutsal mirası, çocuklarımızın bize emaneti olan vatanımızı ve Cumhuriyetimizi dünyanın en gelişmiş ve her yönden kalkınmış bir ülkelerinden birisi haline getirebilmek için, dün olduğu gibi bugün de, geçmişimizi asla unutmadan, her gün daha fazla artan azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle, dört bir yandan kuşatılan milletimizi yeniden ayağa kaldıran ve sonu tüm dünyaya kendini kabul ettirmiş bir Cumhuriyet ile taçlanan milli mücadelemizin 100. yılını ve başta Cumhuriyetimizin geleceği olan gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Bolu iş dünyası adına en içten duygularla kutluyorum. Başta milli mücadelemizin baş kahramanı ve yürütücüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimizin ve vatanımızın istiklali için kanını döken, canını siper eden, toprağa düşen, vatan ve bağımsızlık uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.”