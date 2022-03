TSO Başkanı Ateş’ten 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Haber: Erdal Tanrıverdi

TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadınların gücü ve toplumda sahip olduğu yer, o toplumun insani gelişmişliğinin ve uygarlık düzeyinin en önemli göstergelerinden birisidir. Ülke olarak zenginleşmenin, sosyo-ekonomik anlamda topyekün kalkınmanın ve refaha ulaşmanın yolu, kadınlarımızın bilgi, beceri ve vizyonlarıyla toplumda her alanda yükselmelerine bağlıdır. Başta iş dünyası olmak üzere, sanattan spora, eğitimden siyasete kadar her kulvarda üstlenmiş oldukları görevleri başarıyla yerine getiren kadınlarımız, hem diğer kadınlarımıza örnek olarak onlara güç ve cesaret vermekte, hem de ülke olarak yarınlara daha fazla umut ve güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Toplumun temelini aile, ailenin temelini ise kadın olarak kabul etmiş bir tarihin ve kültürün temsilcileri olarak, kadınlarımızı her zaman baş tacı olarak görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Bolu iş dünyası olarak, kadınlarımızın kendilerine fırsat verildiği takdirde hem İlimizin, hem de ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına ne denli önemli katkılar yapmaya devam edeceklerine gönülden inanıyoruz. Bu doğrultuda özellikle kadınlarımızın iş dünyasında yer almalarını ve girişimciliğini önemsiyor, Kadın Girişimciler Kurulumuz aracılığıyla onların sahip oldukları bilgi, beceri ve potansiyeli kazanıma dönüştürebilmek için çaba harcamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, bizleri yetiştiren, varlıklarıyla dokundukları her yeri ve herşeyi güzelleştiren, gücümüze güç katan, hayatımızın vazgeçilmez parçası olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Kendilerine mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek, kadına yönelik her türlü şiddetin son bulduğu aydınlık yarınlar diliyorum.”