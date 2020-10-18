TSO Başkanı Bolu’yu Ankara’da temsil etti

Haber: BMA

Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın kişinin istihdam edildiği ve sayısı 344’e ulaşan organize sanayi bölgelerini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nun 18. Mali Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda yapıldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu’yu OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda temsil eden Türker Ateş de toplantıya iştirak etti. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin konuşmalarıyla başlayan toplantıda genel kurul gündemindeki hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 13:39