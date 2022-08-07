TSO Başkanı Türker Ateş Tacikistan’da!

Haber: Ceylan Beykoz

Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gulov’un resmi daveti üzerine Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Gülen ve Appriva Tekstil A.Ş. firma sahibi Osman Akdağ ile birlikte bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Tacikistan’a ziyarete gitti.

TSO Başkanı Türker Ateş ve Bolu heyeti, Tacikstan'da ilk olarak Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Abdurahmon Safarali Abdurahmonzoda ve Bakanlık yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ateş, yapılan görüşmede Bolu ekonomisi, yatırım olanakları ve ihraç/ithal ürünleri hakkında Bakan Yardımcısı Abdurahmonzoda’ya bilgiler aktardı. Ayrıca iki taraf iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılması yönünde bilgi alışverişi yaptı.

BOLU HEYETİ SANAYİ VE YENİ TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI BİLOLZODA İLE BİR ARAYA GELDİ

Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Tacikistan temasları kapsamında Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknoloji Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Farkhod Bilolzoda ve Bakanlık yöneticileriyle bir araya geldi. Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen ve Appriva Tekstil sahibi Osman Akdağ’ın da katıldığı ziyarette Başkan Ateş, Bakan Yardımcısı Bilolzoda’ya Bolu iş dünyası ve sanayi sektörü hakkında bilgiler verdi; ayrıca karşılıklı işbirliğinin artırılması yönünde bilgi ve görüş alışverişi gerçekleştirildi.

TACİKİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tacikistan programı kapsamında Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası’na Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen ile birlikte bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Türker Ateş, burada Başkan Yardımcısı Manzura Akramovna Rustamova ve Oda yetkilileriyle bir araya gelerek iki taraf iş dünyası arasındaki işbirliğini geliştirmeye dönük görüşmelerde bulundu.

HEYET TACİKİSTAN İHRACAT AJANSI'NI ZİYARET ETTİ

Tacikistan İhracat Ajansı’nı da ziyaret eden Başkan Türker Ateş ve Bolu heyeti, Ajans Direktör Yardımcısı Bakhodur Rahimzoda ve birim başkanları ile görüşerek Tacikistan’daki dış ticaret mevzuatı, ihracatı geliştirmeye yönelik devlet teşvik ve destekleri, kayıtlı ihracat sistemi ve bunun gibi konularda bilgiler aldı.

BAŞKAN ATEŞ VE BERABERİNDEKİLER DANGARA SERBET EKONOMİ BÖLGESİ'NE GİTTİ

Başkan Türker Ateş, beraberinde Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen ve Appriva Tekstil sahibi Osman Akdağ ile birlikte Tacikistan Dangara Serbest Ekonomik Bölgesi (FEZ)’ne bir ziyaret gerçekleştirerek bölge yönetimi ile görüşmelerde bulundu, ayrıca bölgede faaliyet gösteren firmalara da ziyaretler gerçekleştirildi ve üretim faaliyetleri hakkında bilgiler alındı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022, 14:48