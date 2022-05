TSO Başkanı Türker Ateş’in 19 Mayıs mesajı

Haber: Okay Özcan

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan çıkıp Samsun’a ulaşarak milli mücadelemizi başlattığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 103. yıldönümü ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 100. yaşına yaklaşan Cumhuriyetimiz, dini, dili, ırkı, mezhebi, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun, bu toprakları kendisine vatan saymış herkesin topyekün verdiği bir bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulmuştur. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan ve dalga dalga tüm yurda yayılan milli mücadelemiz, büyük bir savaştan çıkmış, orduları dağıtılmış, ekonomisi çökmüş, yorgun bir milletin, umutla yeniden ayağa kalktığı ve tüm dünyaya örnek olan bir var olma mücadelesidir. Bin yıldır yaşadığı topraklardan çıkarılmak istenen milletimizin istiklalini, yine milletimizin azim ve kararlılığı kurtarmış; Cumhuriyetimiz de vatanın ve milletin tam bağımsızlığına olan inanç ve bağlılığın üzerine sağlam temellerle inşa edilmiştir.”

“KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

“Biz iş dünyası olarak, bu toprakları bizlere ebedi yurt kılan atalarımızdan aldığımız bu mirasın öneminin ve değerin her zaman bilincinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu kutsal mirası, çocuklarımızın bize emaneti olan vatanımızı ve Cumhuriyetimizi dünyanın en gelişmiş ve her yönden kalkınmış bir ülkelerinden birisi haline getirebilmek için, dün olduğu gibi bugün de, geçmişimizi asla unutmadan, her gün daha fazla artan azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, milletimizi yeniden ayağa kaldıran ve sonu kendisini tüm dünyaya kabul ettirmiş bir Cumhuriyet ile taçlanmış olan Milli Mücadelemizin 103. Yıldönümünde, Cumhuriyetimizin geleceği olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı hediye ettiği gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularla kutluyorum. Milli mücadelemizin baş kahramanı ve yürütücüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile milletimizin ve vatanımızın istiklali için kanını döken, canını siper eden, toprağa düşen, vatan ve bağımsızlık uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.”