TSO Başkanı Türker Ateş’ten 23 Nisan mesajı

Haber: S. Özge Yücel

TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet olarak ulusal egemenliğimizin kutsal çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 102. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve sevinç ile kutluyoruz.

23 Nisan 1920 tarihi, asırlar boyu bu topraklar üzerinde yaşayan ve ilelebet de yaşamaya devam edecek olan aziz milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir iradenin olmadığının ve olamayacağının en önemli tescilidir. Bağımsızlık mücadelemizin en zorlu günlerinde dahi kapısı açık tutulan TBMM, ülkemizin yönetiminde esas olan iradenin daima millet iradesi olduğunu açıkça göstermiştir. Cumhuriyetimizin temelleri de milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliği ve demokrasi harcıyla atılmıştır.

Cumhuriyetimiz ile birlikte onun temel unsurları olan bağımsızlık ve ulusal egemenlik, dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük serveti ve yarınlara bırakacağı en önemli mirasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu gerçekten hareketle, 23 Nisan’ı yarınlarımızın sahibi, geleceğimizin mimarı, milli ve manevi değerlerimizin bekçisi olan çocuklarımıza bayram olarak hem armağan, hem de emanet etmiştir.

Tüm dünyada, bağımsızlığın ve egemenliğin değerini ve anlamını en iyi bilen milletlerden birinin fertleri olarak, yarınlarımızın sahibi çocuklarımıza her yönden zenginleşmiş, kalkınmış, yaşam kalitesi yükselmiş bir ülke bırakabilmek adına kararlılıkla ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Atatürk’ün bu güzide günü armağan ve emanet ettiği, yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın, halkımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusal egemenliğimizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum.”